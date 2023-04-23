Beşiktaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları!
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarla buluştu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, "Çocuklarla beraberiz. Duygularımız, onların geleceğinin iyi olması. 23 Nisan'ı kutlarken, Ramazan Bayramı'nı kutlarken, birlikteyiz. Büyük kulüp, büyük takım, büyük aile olduğumuzu göstermek için buradayız." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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