Beşiktaşlı yöneticiler Fatih Hakan Avşar ve Enis Ulusoy A Spor'a konuştu!

Beşiktaşlı yöneticiler Fatih Hakan Avşar ve Enis Ulusoy, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Avşar Rosier ve Ghezzal'la ilgili, "Beşiktaş'ın parasını çarçur etmek için burada değiliz. En doğru kararlarla, en doğru rakamlarla, en doğru oyuncuları almak için başkanlığımızın önderliğinde çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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