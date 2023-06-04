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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu bu mücadeleyi değerlendirdi. Şahinoğlu, "Şenol Hoca, Gedson Fernandes'ten hücuma dönük bir orta saha çıkarmak istiyor. Dünkü maçta da sahanın en iyisiydi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

04 Haziran 2023 | 08:57
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