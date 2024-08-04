Beşiktaşlı yıldızlara coşkulu karşılama!
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta oyuncuları taşıyan takım otobüsü Nevzat Demir tesislerine ulaştığında siyah beyazlı taraftarların büyük coşkusuyla karşılaştı. Beşiktaşlı taraftarlar farklı skorla kupayı kaldıran takımlarına tezahüratlar yaparken, teknik direktör van Bronckhorst ve oyuncular da taraftarlara kupayı kaldırarak karşılık verdi.
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