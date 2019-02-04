04 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ın Shinji Kagawa tezahüratı sosyal medyada olay yarattı!
Beşiktaş'a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Japon yıldız Shinji Kagawa, Antalyaspor maçında adeta resital sundu. Taraftarında beklentisini karşılayan Shinji Kagawa için sosyal medyada birçok yorum yapılırken en çok dikkat çeken şey ise Shinji Kagawa için bestelenen tezahürat oldu.Taraftarlar yeni transfer Shinji Kagawa için şarkı besteledi. Beşiktaş taraftarlarının yaptığı bu beste sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
04.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "F.Bahçe en azından Avrupa'da..."
- Başkan Erdoğan'dan Türk futboluna dair açıklamalar
- Aslan zirve yarışında ağır yara aldı
- 1946 Spor olayları (Arşiv Odası)
- Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber
- Rodallega attı Fırtına kazandı
- Aslan zirve yarışında ağır yara aldı
- Rodallega attı Fırtına kazandı
- Luyindama Belçika'yı karıştırdı!
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!