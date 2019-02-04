Beşiktaş'ın Shinji Kagawa tezahüratı sosyal medyada olay yarattı!

Beşiktaş'a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Japon yıldız Shinji Kagawa, Antalyaspor maçında adeta resital sundu. Taraftarında beklentisini karşılayan Shinji Kagawa için sosyal medyada birçok yorum yapılırken en çok dikkat çeken şey ise Shinji Kagawa için bestelenen tezahürat oldu.Taraftarlar yeni transfer Shinji Kagawa için şarkı besteledi. Beşiktaş taraftarlarının yaptığı bu beste sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.