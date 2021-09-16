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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'a çarpıcı sözler! | Hıncal Uluç: Ruhsuz yıldız

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş-Dortmund maçının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu Uluç, "Dün sahada gezen ruhsuz Ghezzal Süper Lig'in yıldızlarından biriydi ama Avrupa'da yok" ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
16.09.2021
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