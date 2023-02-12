Beşiktaşlı Josef de Souza afet bölgesine giderek çocuklara moral verdi
Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, Mersin’de depremzede aile ve çocukları ziyaret etti. Josef konuyla ilgili olarak, "Tüm Türkiye’ye vermek istediğim tek mesaj var. Depremde ailesini kaybeden çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları, onları tek başına bırakmayın." ifadelerini kullandı.
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