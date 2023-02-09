Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yardım merkezinde açıklamalarda bulundu!
Vodafone Park'ta yardım faaliyetleri devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yardım merkezinde çalışmalara destek verdi. Diğer yandan tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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