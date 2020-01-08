Beşiktaşlı Burak Yılmaz: Beklentilerin altında kaldık

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz Antalya kampında, şampiyonluk yarışından Arda Turan'a kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, transfer teklifleri almaya devam ettiğini söyledi.