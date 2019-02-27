27 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ın zirve umudu tükeniyor
Süper Lig 23. hafta maçında Fenerbahçe'yle oynanan dev derbide 3-3 berabere kalan ve lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta şampiyonluk umutları iyice azaldı.
27.02.2019
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