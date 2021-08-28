Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, anlaşma sağladığı milli oyuncu Umut Meraş'ı İstanbul'a getirdi. 25 yaşındaki oyuncu A Spor'a yaptığı ilk açıklamasında, "Ülkeme geri döndüm, burada olduğum için mutluyum." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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