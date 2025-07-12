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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü gözyaşlarını tutamadı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul'a ayak bastı. Milli yıldız ilk açıklamalarında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

12 Temmuz 2025 | 19:21
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