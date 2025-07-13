Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı!
Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü için düzenlenen imza töreninin öncesinde milli futbolcu için stadyumda anlamlı bir video sunuldu. Futbolcu, hazırlanan video karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
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