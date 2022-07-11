Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka A Spor'a konuştu!
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e damga vuran Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekibin Kongolu oyuncusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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