Beşiktaş idmanında ilginç anlar! Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier...
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlıların Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah idmanında ilginç görüntüler yaşandı. Kartal'ın iki yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yapılan çalışmada eğlenceli anlar yaşadı. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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