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Beşiktaş'ın yeni jokeri Fatih Aksoy

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta, sezon başında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor.
11.04.2020
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