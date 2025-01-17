Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'da!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi. İşte ilk anları...
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