Serdal Adalı: Ole Gunnar Solskjaer'in cesareti beni etkiledi!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Ole'nin cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalar biraz çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle, "Biz bu işi beraber yaparız" ifadesi bu karardaki büyük etken oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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