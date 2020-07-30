30 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ın lig performansı

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda en çok süre alan isim Domagoj Vida oldu. En çok golü ise Burak Yılmaz kaydetti.
30.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'ın lig performansı Beşiktaş'ın lig performansı 30.07.2020
Atiba: Beşiktaş kariyerimde çok büyük bir adım Atiba: Beşiktaş kariyerimde çok büyük bir adım 30.07.2020
Beşiktaş'ın Elneny planı Beşiktaş'ın Elneny planı 29.07.2020
Çebi'den Caner ve Gökhan açıklaması Çebi'den Caner ve Gökhan açıklaması 29.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Oynamak istiyorlarsa şartlarımız belli "Oynamak istiyorlarsa şartlarımız belli" 28.07.2020
Ahmet Nur Çebi'den Atiba'ya teklif Ahmet Nur Çebi'den Atiba'ya teklif 28.07.2020
Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık" 28.07.2020
Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 27.07.2020
Beşiktaş'ın çıkışı üçüncülüğü getirdi Beşiktaş'ın çıkışı üçüncülüğü getirdi 27.07.2020
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması 26.07.2020
Sergen Yalçın bombayı üstüne attı "Sergen Yalçın bombayı üstüne attı" 26.07.2020
Caner Erkin hiçbir kulüple anlaşmadı "Caner Erkin hiçbir kulüple anlaşmadı" 25.07.2020
Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor 25.07.2020
Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti 25.07.2020
Eksik Kartal başkent semalarında Eksik Kartal başkent semalarında 25.07.2020
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması 24.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...
Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası!
Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret
Fenerbahçe’den flaş Giuliano hamlesi! Tarih verildi
Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör