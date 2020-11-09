Beşiktaş'ın kritik fikstürü

İki hafta üst üste kazanan Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Siyah-beyazlıları milli aranın ardından kritik bir fikstür bekliyor. 7 lig maçında 3 galibiyet alabilen Beşiktaş, milli ara sonrası 3 hafta İstanbul ekipleriyle karşılaşacak. Önce Medipol Başakşehir'i konuk edecek siyah-beyazlı ekip, ardından derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. 11. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanıyla bu dönemi tamamlayacak.

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