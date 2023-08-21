Beşiktaş - Pendikspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş yorum
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Erman Toroğlu'dan dikkat çeken sözler geldi. İşte Toroğlu'nun flaş değerlendirmesi.
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