29 Mart 2020, Pazar

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Beşiktaş'ın gözü Anderson Talisca'da

Beşiktaş eski futbolcusu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar Adem Ljajic'i satıp Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
29.03.2020
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