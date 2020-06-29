29 Haziran 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ın gençleri boş durmadı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 gün izin verdiği Beşiktaş'ta, genç futbolcular Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin Destanoğlu çalışmalarını sürdürdü.
29.06.2020
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