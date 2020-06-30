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Ahmet Nur Çebi'den destek çağrısı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiaya "Bırakmam Seni" kampanyasına destek vermeye çağırdı.
30.06.2020
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