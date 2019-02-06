06 Şubat 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ın genç golcüsünden harika vole!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, antrenmanda gollerine devam ederken, attığı vole golü sosyal medyanın gündemi oldu.
06.02.2019

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