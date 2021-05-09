09 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ın Galatasaray maçındaki sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umudunu sürdürdü. A Spor yorumcuları Ahmet Akcan, Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Galatasaray - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler. Usta isimler, mücadelenin 1. dakikasında Welinton'un ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü yorumladılar.
09.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Artık nefesler tutuldu! Derbi öncesi iki takımda son durum...
- Volkan Demir'den Ankaragücü - Fenerbahçe Maçına Flaş Tahminler / Son Sayfa / 07.05.2021
- Beşiktaş'ın sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
- Artık nefesler tutuldu! Derbi öncesi iki takımda son durum...
- GOL | Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin
- Çarpıcı derbi yorumu: "Hem gergin hem rahat!"
- Beşiktaş'ın sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
- Fırtına'da tek hedef galibiyet!
- Zeki Uzundurukan'dan Galatasaray-Beşiktaş Derbisine Flaş Tahmin:"Beşiktaş Favori" / A Spor
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig