09 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından Sergen Yalçın konuştu! "İnşallah bunu telafi ederiz"
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligin final maçlarından biri niteliğinde olan bu derbide, siyah beyazlılar 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Üzgünüz, bu maçtan çıkarılacak dersleri almalıyız. İnşallah bunu kalan musabakalarda telafi ederiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
09.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Artık nefesler tutuldu! Derbi öncesi iki takımda son durum...
- Volkan Demir'den Ankaragücü - Fenerbahçe Maçına Flaş Tahminler / Son Sayfa / 07.05.2021
- Artık nefesler tutuldu! Derbi öncesi iki takımda son durum...
- GOL | Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin
- Çarpıcı derbi yorumu: "Hem gergin hem rahat!"
- Fırtına'da tek hedef galibiyet!
- Zeki Uzundurukan'dan Galatasaray-Beşiktaş Derbisine Flaş Tahmin:"Beşiktaş Favori" / A Spor
- Fırtına'da tek hedef galibiyet!
- GOL | Wolfsburg 2 - 0 Union Berlin
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig