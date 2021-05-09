Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından Sergen Yalçın konuştu! "İnşallah bunu telafi ederiz"

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligin final maçlarından biri niteliğinde olan bu derbide, siyah beyazlılar 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Üzgünüz, bu maçtan çıkarılacak dersleri almalıyız. İnşallah bunu kalan musabakalarda telafi ederiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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