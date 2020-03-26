Beşiktaş'ın corona virüsü test sonuçları negatif!

Beşiktaş, artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında, kimsede corona virüsü belirtisi olmamasına rağmen tüm futbolcular ve teknik heyete test yaptırmıştı. Siyah-beyazlılarda futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı.

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