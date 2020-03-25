Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, karantinada videolarına devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası çalışmalarını evden sürdüren Ganalı oyuncu, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak mangal videosu çeken Boateng, bu kez de evde oğluyla basın toplantısı düzenledi.

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