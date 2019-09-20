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Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz

Abdullah Avcı, “Kötü bir oyun, kötü bireysel performans. Oyunun öncesinde topa sahip olma açısından senaryonun böyle olacağını biliyorduk. Bireysel hata sonrası gelen golün ardından oyunun kontrolünü elimize aldık. Skor lehimize olsaydı da aynı şeyi söyleyecektik. Hücumdayken savunma güvenliğini alamazsan bunun bedeli böyle oluyor. Kötü bir görüntü var. Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz. İçimizde çalışarak çözümler bulacağız. Yarın bunun üzerine daha sağlıklı çalışacağız” dedi.
20.09.2019

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Slovan Bratislava maçındaki kötü performansın takımın birlikte çok az maça çıkmasıyla alakalı olmadığını dile getiren Avcı, "Geçen haftaki maçtan üç farklı oyuncu sahadaydı, geçen seneye göre ise sahada 7 yeni transfer vardı. Bazen sakatlık bazen performans ve bazen de tercih olarak oyuncuları değişik şekilde kullandık. Bu kadar geçiş hücumu yemek, bir arada oynayıp oynamama ile alakalı değil. Konsantrasyon, oyun gerekliliği ile alakalı" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ, OYUNA HÜKMETMESİ GEREKEN BİR TAKIM"

Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Topu ayağından basit kaybetmenin, vücut açısının doğru olmamasının sistemle alakalı olmadığını düşünüyorum. Kazansak da aynı şeyi söyleyecektim. Eski oyun ya da başka oyun yapısı da olsa basit top kaybediyorsan, bunun sistemle alakası olamaz, zihinsel olarak bir durum söz konusu olabilir. Beşiktaş büyük ve refleksleri olan bir camia, oyuna hükmetmesi gereken bir takım. Buna sadece fiziksel ve taktiksel olarak bakamazsın. Parçaların birbirini tamamlaması var. Bunların hepsine bakacağız" diye konuştu.

"RAKİBİN ARKAYA YAPTIĞI KOŞULAR BİZİM İÇİN ÇOK SAĞLIKLI DEĞİLDİ"

Bugün yapılan hataların sistemle alakalı olmadığını ifade eden Avcı, "Bir disiplin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çalışmalardan ve aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Hangi sistemde oynarsan oyna, bu yapılan hatalar odaklanma ya da bir an evvel sonuç alma ile alakalı olabilir. Beşiktaş ikinci bölgeye çekilip geçiş yapayım diyecek bir takım değil. Bireysel performanslar da çok önemli. En çok dikkat ettiğim hücum oynarken savunma güvenliğidir. Rakibin arkaya yaptığı koşular bizim için çok sağlıklı değildi" açıklamasında bulundu.

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