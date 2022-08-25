Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Dele Alli İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
Beşiktaş'ta bir süredir transferde gündemde olan Dele Alli İstanbul'a geldi. İngiliz futbolcu ile Everton ile 1 yıllığına kiralanma konusunda anlaşmaya varıldı. İşte o görüntüler...
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