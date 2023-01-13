Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. (BJK spor haberi)
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