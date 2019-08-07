07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'a Karius'tan kötü haber
Beşiktaş'a Alman kaleci Karius'tan kötü haber geldi... Tecrübeli file bekçisi sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
07.08.2019
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