Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu

Beşiktaş, Villareal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar Ruiz'in transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.