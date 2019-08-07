07 Ağustos 2019, Çarşamba

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Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu

Beşiktaş, Villareal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar Ruiz'in transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
07.08.2019

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