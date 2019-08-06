06 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. İşte ilk görüntüler...
06.08.2019
Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. Tecrübeli stoper, sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
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