26 Şubat 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun 15 gün sonra takıma katılacağı öğrenildi.
26.02.2020

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