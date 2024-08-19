Beşiktaş'a Brezilyalı kanat! Angelo için Chelsea ile anlaşma sağlandı
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum bölgesi için takviye planlayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Beşiktaş, 19 yaşındaki yıldız futbolcu Angelo'nun transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
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