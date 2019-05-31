Beşiktaş'a Alman sol kanat

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre Dortmund'un gözden çıkardığı oyuncular arasında bulunan ​Schürrle için Beşiktaş nabız yokluyor..