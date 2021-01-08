Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! 2 takım talip oldu

Süper Lig'de 17. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'ta, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlılar, kadroda düşünmediği yıldızlarla yollarını ayırıp takıma takviyeler yapmak istiyor. Bu kapsamda takımda düşünülmeyen Adem Ljajic için 2 takım birden talip oldu. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Ljajic'i elden çıkarmaya çalışıyor. Genoa ve Hellas Verona Ljajic ile ilgileniyor." ifadellerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL