Beşiktaş yükselişe geçmek istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.

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