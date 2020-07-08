Beşiktaş Mensah için harekete geçti

Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, maç öncesi Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir araya geldi. İşte ilk görüşmenin detayları...

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