08 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Mensah için harekete geçti

Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, maç öncesi Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir araya geldi. İşte ilk görüşmenin detayları...
08.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş Mensah için harekete geçti Beşiktaş Mensah için harekete geçti 08.07.2020
Beşiktaş fırsatı kullanamadı Beşiktaş fırsatı kullanamadı 08.07.2020
Kayserispor'dan altın değerinde 3 puan Kayserispor'dan altın değerinde 3 puan 07.07.2020
Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor 06.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta hedef Mensah Beşiktaş'ta hedef Mensah 03.07.2020
Beşiktaş'ta sol bek tasarrufu Beşiktaş'ta sol bek tasarrufu 03.07.2020
Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" 03.07.2020
Rebocho: Maaşımı zamanımda alamadım Rebocho: Maaşımı zamanımda alamadım 02.07.2020
N'Sakala Beşiktaş'a hayırlı olsun "N'Sakala Beşiktaş'a hayırlı olsun" 02.07.2020
Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler... Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler... 30.06.2020
Beşiktaş 7 transfer yapacak Beşiktaş 7 transfer yapacak 30.06.2020
Ahmet Nur Çebi'den destek çağrısı Ahmet Nur Çebi'den destek çağrısı 30.06.2020
Beşiktaş'ın gençleri boş durmadı Beşiktaş'ın gençleri boş durmadı 29.06.2020
Burak Yılmaz şov sürüyor Burak Yılmaz şov sürüyor 29.06.2020
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta en golcü sezonu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta en golcü sezonu 28.06.2020
Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı "Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı" 27.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor
Onyekuru'nun ayrılığındaki şoke eden detay! Radamel Falcao...
Muslera'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Dönüş tarihini duyurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...
Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı
Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör