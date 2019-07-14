Beşiktaş için Çağlar Söyüncü iddiası
Enzo Roco ve İsimat Mirin'in performasından memnun olmayan Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği İngiliz basınında yer aldı.
Onefootball'un haberine göre fazla forma şansı bulamadığı için türkiye'ye dönmeyi planlayan genç stoper için siyah beyazlıların kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Filip Benkoviç'in dönüşüyle beraber Çağlar'ın Harry Maguire, Jonny Evans ve Wes Morgan ile birlikte stoper rotasyonu içerisinde forma şansı bulamayacağı belirtilen haberde oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.
Haberde aynı zamanda 23 yaşındaki Çağlar ile ilgili kesin kararı Leicester City'nin menajeri Brendan Rogers'ın vereceği, Beşiktaş'ın şu an cevap beklediği vurgulandı.
2018 yazında 21 milyon Euro karşılığında Leicester City'ye transfer olan Çağlar Premier Lig'de sadece 6 maçta forma giyebildi.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"