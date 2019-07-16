16 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'den Diego Costa atağı!

Fenerbahçe’den Diego Costa atağı! Fenerbahçe’de flaş trasnfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız oyuncu Diego Costa ile bir araya geldi. A Spor’da yayınlanan Transfer Gelişmesi programında yorumcular transferi değerlendirdi. İşte Diego Costa transferine dair detay ve gelişmeler…
16.07.2019

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