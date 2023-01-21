Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası 2.5+1 yıllık anlaşma sağlanan yeni transfer Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. İşte Kamerunlu golcünün ilk görüntüleri... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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