BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ile sözleşme yenilenecek!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlılardaki transfer gündemini aktardı. Canlı yayında konuşan Dikme, Beşiktaş'ın 4 genç oyuncusu Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ile sözleşme yenileneceğini ifade etti. İşte Sercan Dikme'nin aktardığı detaylar...
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