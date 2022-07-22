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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın duygusal anları! Ersin Destanoğlu'dan bahsederken...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için Glasgow Rangers ile anlaşma sağladığı Rıdvan Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak siyah-beyazlıların İspanya kampından ayrıldı. Kamptan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç sol bek, takım arkadaşı Ersin Destanoğlu'dan bahsederken duygusal anlar yaşadı. (BJK spor haberi)

22 Temmuz 2022 | 23:52
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Teknik direktör Valerien Ismael ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Mutlu olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, ''Takım arkadaşlarımla vedalaştım. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı. Şimdi onu gerçekleştirdim. 13 yıldan beri Beşiktaş'ın hem altyapısında hem A takımında bu formayı gururla taşıdım. Gitmek tabii ki üzüyor, insanın içinde burukluk oluyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin."

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Açıklaması esnasında göz yaşlarını tutmakta güçlük çeken Rıdvan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu forma altında her maça çıktığımda, her idmana, hiçbir zaman kafamda başka takım olmadı. Transferler çok yazıldı çizildi, çok takım konuşuldu. Her zaman Beşiktaş'ın ağırlığını bilerek hareket ettim. Frankfurt yazıldı ama Rangers oldu. Son Avrupa Ligi'nde final oynayan iki takım beni istedi. Burası nasipmiş. İnşallah orada Beşiktaş'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.

Çok duygusalım. Takım arkadaşlarımla konuştum ama çok duygusal bir şekilde konuştum. Kolay değil 13 yıldan beri buradayım ve şimdi ayrılıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkan bana çok destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş'ın konu olmadığını, Avrupa'da oynamak istediğimi ilettim. Başkan bana babalık, Ceyhun abi de ağabeylik yaptı. Benim yolumu açtılar. Hayallerimi gerçekleştirdiler. Para kazandırarak veda ediyorum. Başkanıma ve Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak zor oldu. Ersin ile her zaman bir kardeşliğimiz var. Ayrılıklar da sevdaya dahil."

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