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Beşiktaş'a zemin müjdesi! İşte yapılan çalışmalar

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, iç saha maçlarını yenilenen zeminde oynayacak. Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, yapılan çalışmaları A Spor'a anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

26 Temmuz 2022 | 11:27
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