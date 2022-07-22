Video Besiktas Videoları Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinde Glasgow Rangers ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinde Glasgow Rangers ile anlaşma sağladı!

Transferin gözde isimlerinden biri olan Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile anlaşma sağlandı. Rıdvan Yılmaz 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte anlaşmadaki detaylar...

22 Temmuz 2022 | 13:22
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:20
Rıdvan Yılmaz Glasgow Rangers'a transfer oluyor! 22 Temmuz 2022 | 12:00
00:43
O bölgeyi işaret etti! "Beşiktaş'ta tek eksik nokta..." 19 Temmuz 2022 | 12:00
34:34
Ismael'den Serdar Saatçı ve transfer sözleri! 15 Temmuz 2022 | 12:00
00:58
Beşiktaş Emirhan Topçu ile anlaşma üzere! 14 Temmuz 2022 | 12:00
20:04
Welinton'dan Sergen Yalçın sözleri! 14 Temmuz 2022 | 12:00
30:01
Kazancı'dan transfer açıklaması! O isimleri tek tek saydı 13 Temmuz 2022 | 12:00
02:35
Hazırlık maçında gergin anlar! Kapıya tekme attı ve... 12 Temmuz 2022 | 12:00
20:52
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka A Spor'a konuştu! 11 Temmuz 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN