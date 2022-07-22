Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinde Glasgow Rangers ile anlaşma sağladı!
Transferin gözde isimlerinden biri olan Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile anlaşma sağlandı. Rıdvan Yılmaz 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte anlaşmadaki detaylar...
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