BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Ozan Tufan harekatı! Yapılacak teklifi açıkladı
Beşiktaş ara transfer döneminde ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın peşinde. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, yapılacak olan teklifin satın alma opsiyonuyla kiralık olacağını ifade etti.
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