Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların transfer için West Ham United ile anlaşma sağladığı ve 28 yaşındaki futbolcunun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor Muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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