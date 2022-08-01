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Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların transfer için West Ham United ile anlaşma sağladığı ve 28 yaşındaki futbolcunun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor Muhabiri Sercan Dikme aktardı.

01 Ağustos 2022 | 19:16
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